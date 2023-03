L'evento



Il mistero della Torre arriva alla Ubik

mercoledì, 29 marzo 2023, 15:57

Il Mistero della Torre, la prima fatica editoriale di Domenico Maselli, per tanti…non è più un mistero. Molti lettori sono già pronti a svelare il nome dell’assassino…

La presentazione del libro però prosegue. Sabato 1 aprile l’autore sarà a Lucca, presso la libreria Ubik in via Fillungo 137/139. Ci saranno, con Maselli, Enrico Parrini, autore della copertina, e l’editore Fabio Gimignani.

LA TRAMA

Pisa, vigilia di Natale. Un cadavere viene scoperto ai piedi della torre, in Piazza dei Miracoli. Si tratta del professor Michele Baroni, docente alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, assassinato la notte precedente.L’indagine viene affidata l’ispettore Andrea Carli. Un’indagine difficile che stenta a decollare, ma Carli saprà districarsi con determinazione fino al sorprendente epilogo. E’ la trama de Il Mistero della Torre, prima fatica editoriale di Domenico Maselli, già Sostituto Commissario del Commissariato di Pescia. L’autore della copertina è Enrico Parrini che ha diretto il locale commissariato dal 1989 al 2001 e poi dal 2005 al 2019 il Commissariato di Forte dei Marmi.

CHI E’ DOMENICO MASELLI

Domenico Maselli, 65 anni, in Polizia dal 1979, è stato Sostituto Commissario del Commissariato di Pescia. Maselli è stato assunto nell’Amministrazione della P.S. nel maggio 1979, in qualità di Agente Ausiliario di leva. Al termine del corso di formazione frequentato presso la Scuola Allievi Guardie di Alessandria, nel marzo 1980 è stato assegnato alla Questura di Pisa e nel febbraio 1982 è stato trasferito alla Questura di Pistoia e successivamente al Commissariato di Pescia. Maselli ha conseguito nel 2010 la laurea magistrale in Scienze Politiche Internazionali e delle Amministrazioni con votazione 102/110 e nel 2016 la laurea magistrale in Giurisprudenza con votazione 110/110. Per le conoscenze giuridiche possedute e le qualità caratteriali e morali, il Sostituto Commissario Maselli ha rappresentato, all’interno del Commissariato e in città, un punto di riferimento affidabile e sempre disponibile.