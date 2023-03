L'evento



Niente da fare per il Bcl a Arezzo

domenica, 12 marzo 2023, 15:05

Come era nelle attese, la partita con gli aretini è subito ad alti ritmi. I padroni di casa provano ripetutamente ad allungare cercando lo strappo, ma sia in difesa che in attacco il Bcl risponde per le rime e in una serie di ribaltamenti continui la prima sirena fissa il punteggio in perfetta parità, 21/21 dopo i primi dieci minuti

Il Bcl ha ancora l'inerzia a favore e riesce a portarsi a cinque lunghezze di vantaggio, Arezzo che ovviamente non ci sta ed inizia un pressing a tutto campo, alimentando i suoi migliori tiratori da fuori area riuscendo, a chiudere al riposo lungo sul 46/37.

La terza frazione di gioco scorre tra continui ribaltamenti per giungere alla sirena con il Bcl che è riuscito a rosicchiare un solo punto all'Arezzo chiudendo la terza frazione sul 70/62 . Nell'ultima frazione, l'Arezzo impone il suo gioco al Bcl che diventa con il passare del tempo sempre più impreciso al tiro, al contrario dei cecchini aretini che spingono fino al termine chiudendo il match sul 98/86