L'evento



Atletica Virtus: Cadetti e Cadette in evidenza nella seconda giornata della fase interprovinciale del Cds

martedì, 4 aprile 2023, 14:10



LUCCA – Una gran bella giornata di sport al Campo Scuola Moreno Martini che domenica 2 aprile, grazie all’incessante lavoro organizzativo dell’Atletica Virtus, ha ospitato la seconda giornata della fase interprovinciale del Campionato di società Cadetti e Cadette per le province di Lucca, Livorno, Massa, Pisa, Pistoia.

L’ottima riuscita della manifestazione è stata accompagnata dagli eccellenti risultati conquistati dai giovani atleti in gara che, ognuno con il proprio prezioso apporto, hanno contribuito al secondo posto di squadra sia per i Cadetti sia per le Cadette alle spalle dell’Atletica Livorno.

Una prestazione corale importante da parte dei ragazzi che hanno saputo portare in pista il lavoro svolto insieme allo staff tecnico coordinato dal responsabile Francesco Giannotti.

Tra i risultati principali Cadetti: nei 2000 metri, vittoria e primato personale per Alessandro Santangelo (5.44.39) e quarto posto per Giulio Guccione (6.24.24); nei 100 ostacoli, quarto posto per Brian Doga (15.37); terzo posto per Diego Fornaciari sia nel salto in alto (1.53) sia nel giavellotto (37.31); nel lancio del disco, Virtus sul secondo e sul terzo gradino del podio rispettivamente con Edoardo Cosimini (26.26) e Brian Doga (25.07); nei 300 metri, quarto posto per Senal Kavinda Kankanige (38.78).

Tra le Cadette: Delia Fazzi prima nel lancio del martello (40.04), prima volta sopra i 40 metri e pass per i campionati italiani; Agnese Matii prima nel salto con l’asta (2.30); Maia Fava argento sui 2000 metri (7.24.01); terzo posto per la staffetta 4x100 composta da Maia Fava, Ginevra Montanaro; Mia Galigani e Anna Del Monte (56.61); quarto posto per Nikola Trzos nei 300 (45.69); Alice Albiani quarta (13.76) sugli 80 ostacoli.

Virtus protagonista anche a Pistoia dove si è svolta la seconda giornata di Coppa toscana categoria ragazzi e Ragazze dove, nel contesto di una buona prova di gruppo che ha determinato il terzo posto sia per la squadra maschile sia per quella femminile, si sono particolarmente distinti Lorenzo Umberti, bronzo nel salto in alto (1.43), e Luca Pasquini, sesto sui 1000 metri (3.24.3).

Nel fine settimana da evidenziare la grande prova di Francesco Giannecchini (2.40.14), Simone Orsucci (2.42.53) e Filippo Ceccarelli (2.47.42) nella Milano Marathon, uno degli appuntamenti più importanti di corsa su strada.