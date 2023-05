L'evento



ONLYOFFICE DocSpace: un nuovo modo di lavorare con i documenti arriva sul mercato

mercoledì, 3 maggio 2023, 19:42

Il team del progetto open-source chiamato ONLYOFFICE è lieto di annunciare il rilascio della nuova soluzione ONLYOFFICE DocSpace che consente a aziende e team di collaboratori di migliore la collaborazione documentale con i propri clienti, partner commerciali, appaltatori e utenti esterni.

Per ottimizzare la collaborazione documentale con altre organizzazioni, gli sviluppatori di ONLYOFFICE hanno arricchito il loro portafoglio di prodotti con una nuovissima soluzione — ONLYOFFICE DocSpace, basata sul concetto di stanze – spazi speciali con permessi predefiniti.

La prima versione offre due tipi di stanze: stanze di collaborazione per la creazione comune in tempo reale e stanze personalizzate con impostazioni flessibili per qualsiasi scopo aziendale.

Quando crei una stanza personalizzata, puoi concedere l'accesso ai contenuti e condividere stanze per :

∙ la visualizzazione,

∙ richiedere commenti o revisioni,

∙ la compilazione di moduli e altro ancora.

In questo modo non è necessario condividere ciascun documento o cartella in modo indipendente. Tutto quello che devi fare è impostare l'autorizzazione di accesso richiesta per tutti i file all'interno di una singola stanza.

ONLYOFFICE DocSpace viene fornito con gli editor e i lettori collaborativi, che consentono di lavorare su qualsiasi contenuto, inclusi documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni, moduli compilabili, e-book e file PDF. È inoltre disponibile la memorizzazione e la visualizzazione di file multimediali.

Costruito con particolare attenzione alla sicurezza, ONLYOFFICE DocSpace è conforme ai principali standard di privacy dei dati, come GDPR e HIPAA, e fornisce tutte le funzionalità necessarie per proteggere le informazioni sensibili, come l'algoritmo di crittografia AES-256, il protocollo HTTPS, JWT, strumenti di tracciamento dell'attività e reporting di controllo, 2FA, Single Sign-On, domini di posta affidabili, durata della sessione, restrizione IP, backup dei dati e altro.

Per ora, ONLYOFFICE DocSpace è disponibile in un cloud pubblico sicuro fornito da Amazon. Tuttavia, è possibile collegare varie soluzioni di archiviazione di cloud terzi, come DropBox, Nextcloud o OneDrive, per eseguire il backup dei dati. La versione self-hosted di DocSpace sarà presto disponibile.

Piani tariffari e prezzi

Ci sono due tariffe di ONLYOFFICE DocSpace disponibili: un piano Startup gratuito e un abbonamento aziendale.

Il piano Startup gratuito include 1 amministratore, 2 utenti esperti, fino a 12 stanze, un numero illimitato di utenti in ogni stanza e 2 GB di spazio su disco. È disponibile solo come offerta a tempo limitato.

Il prezzo del piano Business viene calcolato in base al numero di amministratori desiderato. Il pagamento viene effettuato tramite il portale clienti Stripe. Il piano Business consente di creare un numero illimitato di stanze e utenti, personalizzare e applicare il brand, monitorare gli accessi e le azioni degli utenti, attivare il backup automatico.

Per gli istituti scolastici e le organizzazioni no-profit sono previsti sconti speciali. Informazioni su ONLYOFFICE

ONLYOFFICE è un progetto open-source focalizzato sull'elaborazione avanzata e sicura dei documenti. Con oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo, è un innovatore riconosciuto tra i sviluppatori del software aziendale, specificato nella produzione delle soluzioni per ufficio. ONLYOFFICE è popolare in vari settori, tra cui affari, tecnologia, produzione, finanza, cluster educativi e scientifici, organizzazioni internazionali, settore pubblico, ecc.

ONLYOFFICE è sviluppato da Ascensio System SIA, un'azienda leader nel settore informatico con uffici in Lettonia, Serbia, Regno Unito, Stati Uniti, Singapore, Armenia e Uzbekistan. Inoltre,

il progetto è sostenuto da una vasta comunità di sviluppatori e collaboratori provenienti da tutto il mondo.

ONLYOFFICE può essere implementato su qualsiasi piattaforma, inclusi Windows, Linux, macOS, Android e iOS, così come su qualsiasi dispositivo. Un unico motore utilizzato sia per le versioni online, che per le app mobile e desktop garantisce utilizzo senza interruzioni dal lavoro offline a quello online e viceversa.