L'evento



Doppio trionfo per l'Academy Porcari

lunedì, 26 giugno 2023, 14:37

L'Academy Porcari si aggiudica due importanti Tornei di fine stagione. I giovanissimi di Nardi e Di Bello vincono il torneo Parisotto. In una finale vietata ai deboli di cuore contro l'Aquila S. Anna, dopo essere andati sotto per uno a zero, ribaltano il risultato con i gol di Pellegrini e Gori, dopo il triplice fischio grande entusiasmo per aver raggiunto un risultato importante visto il blasone delle squadre partecipanti.

Ma la società del presidente Stefano Silla non si accontenta e vince anche il torneo Balbo con gli esordienti 2010 di Mister Sibilla in finale contro il Ghiviborgo.Partita risolta All ultimo secondo con il bomber Diego Silla che riesce con un azione di Forza ad entrare in area e a trafiggere il portiere. Alla premiazione vera ovazione al momento che il Capitano Davide Silla ha alzato la coppa al cielo. Ancora due trofei per questa società che sta diventando una vera e propria realtà emergente del calcio Toscano.