



I consigli per arredare un bagno di piccole dimensioni

lunedì, 5 giugno 2023, 07:14

Una frase celebre dell’ex Primo Ministro dell’India Narendra Modi recita: “Penso che i servizi igienici siano più importanti dei templi”. Un pensiero che nasconde molte verità e che ben si presta a interpretazioni, anche nella vita pratica.

Senza andare troppo lontano, testimonia come il bagno sia uno degli ambienti più importanti, il vero tempio della casa, dove viene naturale non solo assolvere le funzioni igieniche e fisiologiche, ma anche rilassarsi e riflettere.

Quando si esce dal bagno si sta meglio, soprattutto se si è fatta una doccia o si è idratata la pelle concedendosi una coccola. Non importa che sia di grandi o piccole dimensioni, quello che appare davvero essenziale è che risulti organizzato alla perfezione.

In questo articolo vi proponiamo dei consigli per l’arredamento del bagno quando la metratura a disposizione risulta ridotta. Un’eventualità piuttosto frequente nelle nostre case, dove gli spazi non sono sempre organizzati al meglio, complici strutture abitative di vecchia progettazione e non pensate per le esigenze attuali.

Riscaldare lo spazio in un bagno piccolo

Quando si ha un bagno è necessario dedicare particolare attenzione alla temperatura interna. Ciò vale soprattutto per il periodo freddo dell’anno, durante il quale viene naturale cercare una sensazione di calore in questa parte della casa.

Qualcosa che passa dalla definizione di molteplici elementi, in particolare i termoarredi, pensati per venire incontro alle esigenze delle persone tanto in termini di spazio, quanto di estetica. Se fino a non molto tempo fa venivano installati prevalentemente i termosifoni in ghisa, oggi, soprattutto nel bagno, tale preferenza è passata in secondo piano.

I termoarredi di ultima generazione sono per lo più in acciaio, un materiale bello e flessibile in grado di garantire un design in cui trovano perfetto equilibrio l'impatto visivo e la praticità. I modelli attuali riescono non solo a riscaldare in maniera impeccabile lo spazio, ma anche ad arredarlo con stile, a fronte di un’ampia varietà di personalizzazioni.

A differenza della ghisa, l'acciaio si scalda più velocemente e si raffredda in maniera leggermente più rapida.

Queste caratteristiche sono ottimali nel caso di un bagno di piccole dimensioni, nel quale chi lo vive è spesso alla ricerca di una sensazione di benessere immediato, con una temperatura che può essere modulata anche solo per il tempo di utilizzo.

Un ambiente organizzato in verticale

Lo spazio all’interno di un bagno di metratura ridotta richiede di essere predisposto in maniera tale da evitare un sovraffollamento di oggetti ed elementi. È preferibile predisporre pochi mobili, ognuno essenziale, possibilmente su misura.

Ogni angolo va ottimizzato: è la principale risorsa per garantire una visione d’insieme che vuole essere ariosa, gradevole, pratica.

Visto che la caratteristica principale di un bagno piccolo è la ridotta superficie orizzontale, è possibile agire con astuzia sfruttando gli spazi verticali, puntando sulla scelta delle vernici e degli accessori: tutti orientati verso l’alto, in maniera tale da garantire una maggiore percezione dello spazio.

Un trucco è quello di giocare con i colori delle pareti, utilizzando due tonalità diverse e comunque chiare, come gli smalti luminosi, oppure alternando due tipologie di piastrelle, entrambe in tonalità che riescono a riflettere la luce.

Anche i termoarredi possono essere installati in posizioni salvaspazio, ad esempio sopra il bidet, in maniera tale da fungere da piano d’appoggio per asciugamani e salviette, oltre che da sistema di riscaldamento.

Meglio preferire una doccia a una vasca, mentre per ottimizzare l’uso del wc si può pensare a un modello integrato, con il bidet incorporato. Si tratta di un’opzione molto apprezzata all’estero, in particolare in Giappone, ma ancora poco diffusa in Italia per motivi culturali: è infatti percepita come poco igienica.

In realtà è il contrario, come dimostra l’adozione presso diverse strutture dell’hotellerie e in ambito medicale, in particolare in presenza di persone che hanno problematiche legate a una mobilità ridotta.

Infine, sempre per strutturare al meglio lo spazio, è possibile creare delle mensole piuttosto lunghe da inserire in alto, quasi al soffitto. Si rivelano utili per la custodia della biancheria e degli oggetti di uso sporadico, inclusi quelli meno utilizzati per la pulizia. In questo modo risultano comunque a disposizione, a fronte di un ingombro contenuto.

Giocare con la luce

Un altro aspetto tutt’altro che secondario quando si ha un bagno piccolo è quello che interessa l’illuminazione. Se da un lato sono da evitare luci penetranti e forti per gli occhi, visto che l’intento principale è quello di creare un’atmosfera ovattata e rilassata, è altrettanto importante riuscire a illuminare ogni angolo della stanza.

Per realizzare questo risultato l’ideale è giocare con la luce naturale e con quella artificiale, preferendo a tal proposito le luci a LED: ecologiche, efficienti, nonché disponibili in molteplici tonalità colorate, per chi volesse una nota originale. Per il bagno consigliamo le sfumature del rosa, dell’azzurro e del verde tiffany, oltre a quelle tendenti al beige.

Le luci a LED possono essere impostate sia attraverso una plafoniera da applicare al soffitto, sia attraverso la disposizione delle strip e dei faretti. Questi ultimi sono perfetti in prossimità dei sanitari, in particolare nella zona del lavandino, della doccia e del wc, ovvero i punti dove si ha la necessità di orientare maggiormente la luce.

Per quanto riguarda la luce naturale, il miglior modo per assicurarsene i vantaggi è quello di appendere degli specchi in più parti del bagno, da utilizzare al posto dei quadri alle pareti. Possono essere installati in più formati, non necessariamente di grandi dimensioni, ma anche piccoli.

Nota finale: gli infissi in un bagno piccolo

Concludiamo con un ultimo consiglio, specifico per quanto riguarda gli infissi in un bagno piccolo. L’ideale è preferire dei modelli che consentono di arieggiare lo spazio anche quando non si è in casa: le finestre con apertura a vasistas sono sotto questo punto di vista perfette.

Come mai? Perché un bagno piccolo, soprattutto se si affaccia su aree trafficate, tende ad assorbire maggiormente gli odori. In questo modo si riesce a far circolare l’aria senza andare a intaccare troppo la temperatura interna, anche d’inverno. Predisposta l’apertura a vasistas, una volta rientrati basterà accendere i termoarredi in acciaio per ritrovare il calore desiderato.