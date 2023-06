L'evento



Premio Maestrelli: ecco la consegna

giovedì, 29 giugno 2023, 15:29

Il 38º Trofeo Maestrelli per la Serie C è andato ad Andrea Bulgarella ed al suo Gruppo, per l’impegno e gli investimenti fatti per la Lucchese: la consegna nel corso della serata delle premiazioni che si è tenuta a Montecatini Terme.

A ritirare il riconoscimento, dalle mani del figlio del grande allenarore del primo scudetto della Lazio nel 1974 e a cui è intitolato il premio, sono stati, in assenza di Bulgarella, l’amministratore delegato Ray Lo Faso e il direttore generale Giuseppe Mangiarano.