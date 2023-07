L'evento



Atletica: agli Europei Under 23 di Espoo, Idea Pieroni sesta nell’alto e Matteo Oliveri settimo nell’asta

lunedì, 17 luglio 2023, 15:42

LUCCA – Fine settimana da incorniciare per l’Atletica Virtus Lucca che registra una serie di risultati di grande spessore su più livelli. L’attesa per la partecipazione con la maglia azzurra di Matteo Oliveri nell’asta e di Idea Pieroni nell’alto agli Europei Under 23 di Espoo, è stata ripagata con una prestazione esemplare di entrambi gli atleti che hanno contribuito con i rispettivi piazzamenti, alla conquista del quarto posto nella classifica a punti per l’Italia che, con undici medaglie, conclude l’esperienza finlandese in sesta posizione finale nel medagliere. Matteo Oliveri, dopo aver conquistato la finale con la misura di 5.35, chiude la competizione al settimo posto mancando di poco l’assalto ai 5.50 mentre Idea Pieroni - la saltatrice barghigiana in forza al Gruppo Sportivo Carabinieri - dopo aver agevolmente strappato il pass per la finale, torna a saltare ad altissimi livelli con 1.87 al terzo salto che le assicura il sesto posto in Europa oltre a costituire il suo season best. Una gran bella soddisfazione che premia il lavoro dei due atleti e dei rispettivi coach - Riccardo Frati e Luca Rapé - consolidando ulteriormente la politica societaria Virtus di investimento sulla crescita dei giovani.

In ambito regionale, Virtus ancora protagonista ai Campionati toscani Assoluti e Promesse di Pistoia e di Cecina.

Nella prima giornata a Pistoia: Mattia Paterni campione toscano Promesse nei 100 metri e primato personale (11”31); importante argento di Carolina Fraquelli nei 1500 e personal best con 4’39”94 e settimo posto di Marina Senesi; nei 100 ostacoli bronzo di Ilaria Razzolini con 14.66 e settimo posto e personal best per Giada Bartolozzi (16.15); bel quarto posto per Aurora Massaglia nel salto in lungo con 5.65; Filippo Sodini settimo nei 1500 metri (4’08”45); primato personale per Gabriele Giannotti nel lungo con 5.95; personal best per Simone Melani nei 400 metri (55.64).

Nella seconda giornata a Cecina: primo posto di Ilaria Razzolini nel salto triplo, campionessa Toscana e personal best con la misura di 11.52 in una gara in cui hanno ben figurato anche le giovani Bianca Pellini, quarta con 11.00, e Veronica Landucci, decima con 9.82. Buone prove di: Gabriele Giannotti, quinto nel triplo; Viola Pieroni, quinta nel disco con 32.57; Andrea Leonetti, sesto negli 800 con 1’59”33 ed Elena Abetini nei 200 metri.