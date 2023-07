L'evento



Atletica Virtus: primato personale di Ojeli nei 400 metri. Pieroni e Oliveri ai Campionati europei Under 23

martedì, 4 luglio 2023, 14:50

LUCCA – Continua a suon di risultati di grande spessore la stagione outdoor dell’Atletica Virtus Lucca che, oltre alle soddisfazioni, raccoglie punti utili per il Campionato di Società.

Atleti biancocelesti protagonisti della ventiseiesima edizione del Meeting Internazionale Città di Nembro con Emmanuel Ojeli, che nei 400 metri strappa l’argento e riscrive il primato personale con il tempo di 45”63, e con il quarto posto e la bella prova di Balikis Temitope Yakubu (11”73) nei 100 metri femminili.

Ancora una prestazione super per Idea Pieroni che conferma la qualità del percorso intrapreso con il tecnico Luca Rapé aggiudicandosi la vittoria della gara di salto in alto del primo Meeting Città di Parma con la misura di 1.85 e migliorando il personale season best. Un risultato che arriva da ulteriore stimolo per la saltatrice barghigiana in forza al Gruppo Sportivo Carabinieri che è stata convocata dal vicedirettore tecnico per le squadre giovanili azzurre Tonino Andreozzi ai Campionati Europei Under 23 di Espoo, in Finlandia, in programma dal 12 al 16 luglio.

Insieme a Pieroni, farà parte della spedizione azzurra anche il virtussino Matteo Oliveri, specialista di salto con l’asta fresco di titolo italiano Under 23.

Sul fronte del settore giovanile, prosegue intanto l’ottimo lavoro sul settore marcia che da quest’anno la società ha scelto di portare avanti grazie alla passione e all’esperienza del tecnico Silvia Della Ghella. L’attento lavoro svolto si riflette sugli esiti dei campionati toscani di Calenzano dove si registra l’argento di Ciro Colucci nella marcia su strada 2000 metri Ragazzi (11.10.2) e la prova convincente di Aurora Sorbello, Sara Paterni e Martina Gianni nella marcia su strada 3000 metri Cadette.