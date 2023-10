L'evento



Atletica: domenica a Lucca i campionati toscani individuali Ragazzi e Ragazze

venerdì, 13 ottobre 2023, 16:06

LUCCA - Ultimi giorni di preparativi al Campo Scuola Moreno che domenica 15 ottobre ospiterà i Campionati toscani individuali Ragazzi e Ragazze in quello che sarà l’ultimo sforzo organizzativo della Virtus Lucca per la stagione outdoor 2023.

Circa un migliaio di giovani atleti di oltre cinquanta società toscane si confronteranno nelle differenti specialità sulla pista e sulle pedane dell’impianto di via delle Tagliate dando vita all’ennesima giornata di sport e di festa nella città delle Mura.

Una manifestazione che pone ancora una volta Lucca al centro dell’atletica leggera confermando l’instancabile impegno dell’Atletica Virtus, sempre in prima fila per lo sviluppo e la crescita del movimento giovanile locale e non solo. Gli atleti categoria Ragazzi e Ragazze delle varie società della regione, supportati dai rispettivi staff tecnici e dirigenziali, saranno impegnati nelle gare di: 60 metri e 60 metri ostacoli, 1000 metri, staffetta 4x100, salto in alto, salto in lungo, lancio del peso e lancio del vortex.