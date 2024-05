L'evento



Dieci piccole abitudini per migliorare la propria vita

martedì, 30 aprile 2024, 12:40

Alcune abitudini sono più importanti di altre per il semplice fatto che sono capaci di cambiarti la vita. Vengono definite “keystone habits”, pietre di volta. Sono quelle fondamentali: una volta sviluppate, favoriscono un effetto a cascata con risultati estremamente positivi sul modo in cui affrontiamo le piccole e grandi sfide, oltre che prima di tutto sul benessere personale. E perché allora non approfittare del tempo libero delle vacanze? Questi sono alcuni consigli che ti miglioreranno la vita.

Trova un terzo posto oltre la casa e il lavoro

L’imperativo è rompere con il tran tran della vita quotidiana. Come? Cercando un terzo posto oltre la casa e il lavoro. Potrebbe essere un bar, una palestra, un parco o una biblioteca, a cui affezionarsi, possibilmente, e dove poter fare nuove amicizie.

Scomponi i problemi complessi in sistemi più semplici

Come la natura insegna la complessità e i sistemi complessi derivano dalla moltiplicazione di strutture di base estremamente semplici. Pensiamo alle lettere dell’alfabeto che compongono una lingua o al Dna, per finire al ripetersi delle geometrie in natura, le sequenze di Fibonacci e la circonferenza aurea che permettono di creare strutture solide e complesse. Non ultimo come un mattone o un mattoncino Lego possano creare nella ripetizione all’infinito delle forme complesse. Questo è valido anche nei sistemi di gioco più complessi basati sull’incremento esponenziale delle probabilità (per sapere di più. I sistemi spiegati in modo semplice).

Diffondi l’amore

Ogni tanto, scegli di fare qualcosa di carino per qualcuno a cui tieni per rendere le tue amicizie più divertenti e appaganti.

Costruisci e appendi nella tua stanza una “vision board”

Ovvero individua una parete su cui scrivere desideri, sogni, citazioni e frasi ispiranti, da visualizzare al mattino appena sveglio.

Celebra le tue vittorie

Ricordati di celebrare i traguardi raggiunti e le piccole vittorie di tutti i giorni perché, spesso, quando sei depresso, ti convinci di non combinare nulla di buono.

Fai sport di mattina

Svegliati un’ora prima e fai un po’ di sport prima di cominciare la giornata, anche solo una camminata veloce.

Fai una lista di cose che ti rendono felice

Tieni una lista di piccole cose che ti hanno reso felice negli appunti del tuo telefono in modo da leggerla ogni volta che ti sentirai triste: commenti, stralci di conversazioni, immagini, esperienze.

Di tanto in tanto stacca dai social media

Semplicemente disconnettiti da tutti i tuoi profili social e, se puoi, vivi un giorno immerso nella natura.

Stila una to-do list

Ricorri ad una tradizionale e sempre utile lista delle cose da fare su base giornaliera, settimanale e/o mensile. Se sei un tipo particolarmente tecnologico, puoi farti aiutare da programmi divertenti come Canva.

Concediti del tempo all’aria aperta

Percorri un tratto di strada a piedi per andare e venire dal lavoro, fai una passeggiata in un parco o sorseggia un caffè al sole. Bastano pochi minuti per respirare aria nuova e svolgere le attività della giornata con un nuovo slancio.

Ama te stesso

Prendi un pennarello e scrivi sullo specchio della tua camera o in bagno degli apprezzamenti nei tuoi confronti. In breve, ama te stesso e il bello (vedi anche Hygge).



E voi? Quali sono le nuove o vecchie piccole abitudini che migliorano in meglio la vostra vita?