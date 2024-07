L'evento



Stefano Sottile gareggerà per la Virtus alla finale Argento del Campionato di società Assoluto su pista

mercoledì, 17 luglio 2024, 17:51

Il campione italiano Assoluto di salto in alto in carica vestirà la maglia biancoceleste in occasione dell’importante appuntamento della finale Argento in seguito alla definizione dell’accordo che lo legherà alla società del presidente Caturegli con la formula del prestito giornaliero.

Reduce dal sesto posto ai recenti Europei di Roma, dalla vittoria del titolo italiano di La Spezia - per il secondo anno consecutivo dopo quella del 2023 a Molfetta - con la misura di 2.30 e dal terzo posto alla tappa di Monaco della Wanda Diamond League 2024 con la misura di 2.28, l’atleta delle fiamme azzurre ha ipotecato la convocazione ai prossimi giochi olimpici di Parigi. Per l’atleta originario della Valsesia sarà la seconda partecipazione alle Olimpiadi dopo Tokyo 2021. L’accordo tra il saltatore e la Virtus, già regolarmente formalizzato, costituisce motivo di orgoglio per entrambe le parti coinvolte e conferma ancora una volta la solidità del progetto che la dirigenza dell’Atletica Virtus Lucca e il direttore tecnico Matteo Martinelli portano avanti con grande serietà e impegno.

“È per noi motivo di orgoglio immenso – afferma il direttore tecnico Matteo Martinelli - che un campione come Stefano Sottile abbia deciso di vestire la maglia Virtus sia pure in una singola occasione ma comunque in una competizione importantissima in cui la Virtus cercherà di continuare a brillare nell’élite dell’atletica leggera italiana come fa da oltre un decennio con la squadra maschile assoluta. È un onore perché il ragazzo non ci ha pensato due volte e perché questo significa che l’Atletica Virtus Lucca ha acquisito un ruolo primario nel panorama nazionale, cosa non affatto scontata pur essendo la società che ha lanciato il campione olimpico dei 100 metri e tanti altri atleti che in questi anni sono passati dalla maglia Virtus a quella dei corpi sportivi militari con cui hanno centrato eccellenti risultati. Ci tengo particolarmente – conclude Martinelli – a ringraziare le Fiamme Azzurre che hanno immediatamente dato la propria disponibilità acconsentendo alla richiesta nostra e dell’atleta. Non ci resta che fare il nostro in bocca al lupo a Stefano Sottile per il prossimo appuntamento olimpico di Parigi per poi avere il privilegio di vederlo in maglia Virtus a settembre a Camerino”.