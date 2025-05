L'evento



Ecco la Sgambata 2025

mercoledì, 14 maggio 2025, 20:50

Domenica 25 maggio torna l'appuntamento con la "Sgambata di Antraccoli", evento non competitivo giunto alla 49ª edizione: il sottotitolo "Antraccoli corre a Lucca Città" fa già capire cosa dovranno aspettarsi i partecipanti!

La manifestazione fa parte del fitto calendario del Trofeo Podistico Lucchese (oltre 70 iniziative) e ne seguirà quindi le regole: la partenza è prevista tra le 7:30 e le 8:30 (i ritardatari stiano tranquilli, aspettiamo fino alle 9:00) e ci saranno ben 5 distanze tra cui scegliere!

Il ritrovo è come sempre allo spazio sagra di Antraccoli, vicino alla chiesa, ed in zona sono presenti tante aree parcheggio: ricordiamo che sarà possibile iscriversi la mattina stessa!

Come dicevamo, sono 5 i percorsi di gara dai più brevi (2 e 7km) ai più lunghi (14 e 18), fino alla novità della 9km: sì può davvero dire che ce n'è per tutti i gusti! Camminare o correre? Quello che preferite!

Vari e suggestivi i passaggi all'interno della città di Lucca, con aperture straordinarie dei chiostri e di Palazzo Pfanner (fino alle ore 10.00), senza dimenticare il transito in luoghi iconici come Piazza San Michele, Piazza San Frediano, Piazza Anfiteatro e molti altri: una gita per i "forestieri" mentre per i locali un'occasione in più per godere delle bellezze del capoluogo!

I volontari gialloblù vi accompagneranno lungo i vari percorsi, accogliendovi nei punti ristoro, indicandovi la direzione giusta e sostenendovi nel vostro incedere: non mancherà poi la segnaletica orizzontale e verticale!

Al termine della fatica, il meritato ristoro finale ed il pacco gara che è stato predisposto per tutti i protagonisti, oltre a tanti servizi ed iniziative che renderanno la mattinata davvero indimenticabile!

La collaborazione con il servizio "I miei scatti di corsa" gestito da Alessandro Parcossi permetterà inoltre di avere gratuitamente delle foto ad alta qualità di questa mattinata, consultabili visitando il sito imieiscattidicorsa.it!

Vi ricordiamo infine i prezzi di iscrizione: 3.00€ per i tesserati del Trofeo Podistico Lucchese, 4.00€ per i non tesserati e 2.00€ per i ragazzi nati dopo il 1/1/2014.

Per tutti gli approfondimenti potete visitare i Profili Facebook e Instagram oppure contattarci ai numeri di riferimento 3483863615 e 3493606330! Sul sito internet www.marciatoriantraccoli.it troverete tante altre informazioni!

A questo punto non resta che stringere i lacci delle scarpette e partire! L'ASD Marciatori Antraccoli vi aspetta domenica 25 maggio!