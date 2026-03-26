L'evento



Torna la Ciclo Classica Puccini

venerdì, 10 aprile 2026, 11:18

Domenica 12 aprile si svolgerà la quinta edizione della Ciclo Classica Puccini, l'evento non agonistico che unisce nella mobilità dolce, in bicicletta, i territori dove Giacomo Puccini visse e compose le sue opere immortali, attraverso la natura ed i paesaggi uniti dalla ciclopedonale Giacomo Puccini, fra Lucca e Massaciuccoli, lungo le sponde del Serchio e del lago caro al Maestro. L'evento sarà come sempre un appuntamento non solo per gli appassionati di ciclismo, ma per tutti coloro che amano la natura e vogliono scoprire il territorio lucchese e versiliese attraverso i luoghi amati dal Maestro, trascorrendo un fine settimana all'aria aperta in sella alla propria bici insieme a professionisti e sportivi del territorio. La Ciclo Classica Puccini si svolgerà con partenza libera (alla francese) dalle 9 alle 10 da piazza del Giglio a Lucca, per poi raggiungere la sponda sinistra del Serchio lungo il parco fluviale fino al ponte di Ripafratta: da qui, sulla sponda destra del Serchio, il percorso prosegue fino a Filettole e poi nelle campagne della pianura sui confini delle province di Pisa e Lucca fino al lago di Massaciuccoli, percorrendo l'ultimo tratto intorno alle sue rive fino all'area attrezzata Coccobrillo di Massaciuccoli. Sarà previsto anche un percorso intermedio di 14 km (andata e ritorno) che arriverà fino alla Fattoria Urbana Drappo verde, nel parco fluviale. Lungo il percorso ci saranno flash mob di musiche pucciniane e due punti ristoro attrezzati da Unicoop Firenze (Fattoria Drappo Verde sul lungofiume a Lucca ed all'area attrezzata Coccobrillo di Massaciuccoli). La partecipazione alla Ciclo Classica Puccini è gratuita ed aperta a qualsiasi tipo di bicicletta. Per iscriversi sarà necessario compilare il modulo sul sito www.cicloclassicapuccini.it alla sezione "Iscriviti" o consegnando, alla partenza, il modulo cartaceo scaricabile dalla stessa pagina: ciò permetterà di usufruire gratuitamente dei ristori e di assistere ai flash mob. La data di apertura delle iscrizioni sarà annunciata a breve sulle pagine social "Ciclo Classica Puccini". Tutte le informazioni sui percorsi, sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito cicloclassicapuccini.it. Si raccomanda l'uso del casco. L'evento è stato organizzato da Puccini Experience aps, con il supporto di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Comune di Lucca, Comune di Massarosa, Comune di Pescaglia, Comune di Viareggio, Comune di Forte dei Marmi, Comune di Vecchiano, Comune di San Giuliano Terme, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca. L'organizzazione tecnica della ciclopedalata è a cura di ASD Team Chronò di Lucca. I ristori sono stati organizzati grazie alle sezioni soci di Lucca e Val di Serchio - Versilia di Unicoop Firenze presso la Fattoria Drappo Verde e l'area attrezzata di Massaciuccoli Coccobrillo. Si ringrazia Sui passi di Puccini aps, Associazione Musicale Lucchese, Anbima aps sezione Lucca gli Atleti del Team Special Olympics Toscana "Allegra Brigata", ed i partner privati dell'evento: Gruppo Sgrò e Caffè Bonito.