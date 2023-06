Mondo Pantera



Alluvione in Emilia Romagna, continua l'impegno della Curva Ovest

giovedì, 1 giugno 2023, 14:15

Dopo le prime missioni della scorsa settimana, è continuato anche in questa l'impegno della Curva Ovest rossonera al fianco delle popolazioni dell'Emilia Romagna e anche in questo fine settimana squadre di tifosi si recheranno in provincia di Ravenna per portare ill loro aiuto.

La mobilitazione oltre che essere fisica, con volontari che si stanno recando sul posto, è anche economica con una raccolta fondi che ha già superato 2100 euro. "Vogliamo innanzitutto ringraziare la tifoseria lucchese tutta – si legge in un comunicato della Curva Ovest – che ha risposto con entusiasmo e generosità a queste nostre iniziative.Abbiamo raccolto, come fondi, un totale di € 2110,00 che sono stati consegnati ai nostri gemellati ravennati che hanno provveduto ad acquistare i beni necessari per poter affrontare questa situazione (vanghe, stivali ecc ecc.); abbiamo anche consegnato beni materiali di prima necessità che ci sono stati dati da varie aziende di Lucca, che ringraziamo per il bel gesto. È stata da applausi la risposta che ci è stata data da tantissima gente, alla nostra proposta di unirsi a noi per recarsi sul posto ed adoperarsi per dare un sostegno concreto a spalare, pulire, spostare mobilia, insomma a svolgere tutte le attività che richiedevano impegno fisico.E alla fine è stata, per chi l’ha vissuta, una esperienza pur nella tragedia, che ci ha dato tanto ed ha ancora una volta dimostrato, il carattere solare e sempre positivo, persino in quella situazione di quelle popolazioni. Ecco. Grazie a tutti.“Tin bota romagna"! Curva Ovest Lucca".