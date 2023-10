Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Altri articoli in Mondo Pantera

venerdì, 6 ottobre 2023, 08:55

Chi in aereo, i più in nave, ma saranno davvero parecchi i tifosi rossoneri che non mancheranno l'appuntamento con la trasferta di Sassari in casa della capolista Torres. Quanto mancano ancora alcune ore alla chiusura della vendita dei biglietti per il settore ospiti, sono già una ottantina i supporter della...

lunedì, 2 ottobre 2023, 08:29

Torna stasera Corner Corto, l'appuntamento settimanale sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per affrontare tutti i temi legati alla bella vittoria dei rossoneri con il Pineto ma che già domani torneranno in campo in Coppa Italia a Arezzo

giovedì, 28 settembre 2023, 12:59

Era dalla stagione 2017-2018 che non veniva superata la soglia anche psicologica dei 1000 abbonati, a riprova di un entusiasmo che la nuova società è riuscita a ricreare: ecco quanti ne sono stati sottoscritti nei vari settori del Porta Elisa

martedì, 26 settembre 2023, 12:17

La società rossonera comunica che da oggi è attiva la prevendita dei biglietti per la gara di campionato Lucchese–Pineto, che si giocherà sabato 30 settembre alle ore 16.15.I tagliandi potranno essere acquistati on line sul sito Go2, presso le rivendite autorizzate e presso il Lucchese Point