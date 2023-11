Mondo Pantera



Cesena-Lucchese: biglietti in vendita

mercoledì, 15 novembre 2023, 17:28

E' partita quest'oggi la prevendita del Cesena per la gara contro i rossoneri di domenica prossima che comincerà alle ore 16,15 allo stadio Manuzzi. I tagliandi per il settore ospiti sono acquistabili presso il circuito www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati, sino alle ore 19 di sabato prossimo.

Ecco i prezzi che la società romagnola ha deciso per la partita: Curva Ferrovia: (settore ospiti): € 14,00 (ridotto € 11,00; under 18 € 8,00; under 14 € 5,00). Da Lucca sono attesi almeno duecento tifosi che proveranno a sostenere la formazione di mister Gorgone in una gara particolarmente delicata.