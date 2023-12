Ecco il Calendario rossonero 2024

Altri articoli in Mondo Pantera

martedì, 19 dicembre 2023, 16:23

Si è svolta ieri sera la cena di Natale della prima squadra presso uno degli hotel del Gruppo Bulgarella alla presenza del sindaco Pardini e di altri amministratori comunali: ecco il resoconto della serata

martedì, 19 dicembre 2023, 09:04

E' attiva la prevendita dei biglietti per la gara tra Lucchese e Ancona in programma venerdì 22 dicembre alle ore 18,30. Oltre che nei consueti punti vendita e sul sito della Go2, sarà possibile acquistare i tagliandi presso la biglietteria del Porta Elisa: ecco gli orari

lunedì, 18 dicembre 2023, 12:51

Torna stasera Corner Corto, l'appuntamento settimanale sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare delle ultime prestazioni dei rossoneri in campionato e coppa. Stasera, ore 19.05

lunedì, 11 dicembre 2023, 14:13

Attivata questa mattina, lunedì 11 dicembre, alle ore 9.30 la prevendita in vista del match valido per i quarti di finale della Coppa Italia di serie C tra Avellino e Lucchese che verrà disputato mercoledì 13 dicembre alle ore 18.30 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino: ecco come...