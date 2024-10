Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Altri articoli in Mondo Pantera

martedì, 22 ottobre 2024, 08:05

A circa un quarto di campionato, la Lucchese è al decimo posto come presenze di pubblico. Sinora, al Porta Elisa si sono recati mediamente 2622 spettatori, come risulta dalle statistiche di www.stadiapostcards.com. Primo stadio del girone è quello della Spal, seguito da Ascoli e Pescara

sabato, 19 ottobre 2024, 17:14

Il Futsal Lucchese non vuole più fermarsi in campionato. Terza vittoria di fila per i rossoneri, che si sono imposti in trasferta per 5-1 contro l'Atletico Fucecchio. Un successo non scontato, con i fiorentini che erano reduci, in settimana, dal passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia

sabato, 19 ottobre 2024, 17:09

Grande partecipazione questa mattina al Museo rossonero di Lucca United in occasione della 112esima riunione nazionale di Unioncollezionisti calcio, il cui presidente Gianni Lavarello, ha consegnato nelle mani di Stefano Galligani la targa di ringraziamento a Lucca United

mercoledì, 16 ottobre 2024, 08:52

Dopo nove giornate di campionato, Edoardo Saporiti a Edoardo Antoni sono gomito a gomito in testa alla classifica del Gazzettino d'argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilata sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno. Terzo, Quirini