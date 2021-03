Nona di ritorno, tutte le gare del turno infrasettimanale

Altre notizie brevi

La sconfitta con la Pergolettese è costata la panchina al tecnico del Livorno Alessandro Dal Canto che è stato sostituito dalla società labronica con Marco Amelia.

Si sono concluse le quattro gare in programma oggi e valide per l'ottava di ritorno del girone A. Ecco i risultati:

Si sono concluse le cinque gare valide per l'ottava di ritorno del girone A della Serie C che si sono giocate di sabato. Ecco i risultati:

Roberto Biancu, colonna dell'Olbia, in un lunga intervista a www.tuttomercatoweb.com ha parlato anche della prossima partita con la Lucchese: "La gara contro la Pro Vercelli è stata per noi importantissima, volevamo far punti e abbiamo cercato in tutti i modi quella scossa che poi ci ha permesso di centrare un...