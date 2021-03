Nona di ritorno, concluse sei gare: ecco i risultati: perde la Pistoiese

mercoledì, 3 marzo 2021, 17:45

Si sono tutte concluse le gare odierne valide per la nona di ritorno. Ecco i risultati in attesa degli ultimi due match in programma domani:

Albinoleffe-Lucchese 0-0

Olbia-Como (rinviata)

Piacenza-Giana 0-0

Pro Vercelli-Pergolettese 1-0

Lecco-Renate 2-1

Juventus B-Novara 2-1

Pontedera-Pistoiese 2-0