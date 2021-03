Semifinale Social Pro League: la Lucchese in vantaggio per 1-0 contro la Casertana

lunedì, 22 marzo 2021, 15:41

Al via la semifinale della Social Pro League. Le squadre ad aver passato il turno nei quarti di finale della competizione sono quattro: Modena, Mantova, Casertana e Lucchese. A partire da oggi, questi quattro club si affronteranno nella semifinale, penultima fase di gioco del nostro campionato social dedicato alla Serie C. I rossoneri questa settimana si sono partati in vantaggio per 1-0 contro i rossoblù campani. In questa fase di emergenza sanitaria, l'iniziativa social che vede protagonisti tutti i club di Serie C rappresenta, quest'anno più che mai, un modo per consentire ai tifosi di sentirsi vicini alla propria squadra. Potete supportare e votare le squadre di Serie C tramite il seguente link: https://www.superscommesse.it/social_pro_league/ L'altra sfida diretta della semifinale sarà quella tra Mantova e Modena Sarà possibile votare per il proprio club fino al 30 marzo 2021, data che sancirà l'inizio della finale della Social Pro League. Il 26 aprile 2021, invece, giorno di chiusura della competizione, si conoscerà la migliore pagina Facebook della Serie C della stagione 2020-2021. Per avere maggiori informazioni sul regolamento e le squadre in gara si può consultare la pagina istituzionale dell'iniziativa: https://www.superscommesse.it/iniziative/social-pro-league.html