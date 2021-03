Quarti di finale della Social Pro League: Lucchese ferma sullo 0-0 contro la Feralpisalò

lunedì, 1 marzo 2021, 14:57

I quarti di finale della Social Pro League sono in pieno svolgimento. Le squadre che hanno passato il turno negli ottavi di finale sono ora impegnate nella nuova fase di gioco del campionato social dedicato alla Serie C. La Lucchese ha vinto contro la Vibonese per 1-0 nella fase degli ottavi di finale. Ora dovrà vedersela con la Feralpisalò che, durante gli ottavi ha vinto contro la Pro Vercelli e conta circa 16.508 tifosi sulla propria pagina ufficiale.

Questa settimana, La Lucchese è ferma sullo 0 a 0 contro la Feralpisalò, ma i quarti di finale sono appena iniziati e c'è ancora tempo per votare per la propria squadra del cuore. In questa fase di emergenza sanitaria, l'iniziativa social che vede protagonisti tutti i club di Serie C rappresenta, quest'anno più che mai, un modo per consentire ai tifosi di sentirsi vicini alla propria squadra.

Potete supportare e votare le squadre di Serie C tramite il seguente link: https://www.superscommesse.it/social_pro_league/

Le 8 squadre che hanno vinto la sfida diretta degli ottavi, si troveranno adesso impegnate nella fase successiva di gioco, quella dei quarti finale.



Ecco i nuovi accoppiamenti per le sfide dirette dei quarti di finale:

- Lucchese- Feralpisalò

- Foggia - Casertana

- Modena - Bisceglie

- Grosseto - Mantova

Sarà possibile votare per il proprio club fino al 16 marzo 2021, data che sancirà l'inizio della semifinale della Social Pro League. Il 26 aprile 2021, invece, giorno di chiusura della competizione, si conoscerà la migliore pagina Facebook della Serie C della stagione 2020-2021. Per avere maggiori informazioni sul regolamento e le squadre in gara si può consultare la pagina istituzionale dell'iniziativa: https://www.superscommesse.it/iniziative/social-pro-league.html