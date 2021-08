Serie C, i termini per le società ripescate

martedì, 10 agosto 2021, 11:35

Il Presidente Federale - visto il Comunicato Ufficiale n.52/A del 7 agosto 2021 con il quale è stato integrato l’organico del Campionato di Serie C 2021/2022 con l’ammissione delle società Latina Calcio 1932 S.r.l., Lucchese 1905 S.r.l., Fidelis Andria 2018 S.r.l. e ACN Siena 1904 S.r.l.; − ritenuto necessario concedere alle suddette società ulteriori termini per gli adempimenti previsti dal punto 2), lett. a.1), a.2), a.3), b), c), d), e.1), e.2), f), g) e h) del Titolo III) del Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021, nonché per la conferma quali giovani di serie in rapporto di addestramento tecnico dei calciatori appartenenti alla classe 2002; − ritenuto, altresì, necessario concedere alla società Lucchese 1905 S.r.l., in quanto retrocessa al termine del Campionato di Serie C 2020/2021, un ulteriore termine per assolvere al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2021 di cui al Titolo I), par. IV), lett. A), punti 1), 2) e 3) del Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021; − vista la delega all’uopo conferita dal Consiglio Federale; − d’intesa con i Presidenti delle Componenti d e l i b e r a a) di concedere alle società Latina Calcio 1932 S.r.l., Lucchese 1905 S.r.l., Fidelis Andria 2018 S.r.l. e ACN Siena 1904 S.r.l. il termine del 20 agosto 2021, per effettuare gli adempimenti di cui al Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021, Titolo III), punto 2), lett. a.1), a.2), a.3), b), c), d), e.1), e.2), f), g) e h); b) di concedere alle società Latina Calcio 1932 S.r.l., Lucchese 1905 S.r.l., Fidelis Andria 2018 S.r.l. e ACN Siena 1904 S.r.l. il termine del 20 agosto 2021, per la conferma quali giovani di serie in rapporto di addestramento tecnico dei calciatori appartenenti alla classe 2002; c) di concedere alla società Lucchese 1905 S.r.l. il termine del 20 agosto 2021 per effettuare gli adempimenti di cui al Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021, Titolo I), par. IV), lett. A), punti 1), 2) e 3).