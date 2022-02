Vis Pesaro-Lucchese, arbitra Luongo di Napoli

Altre notizie brevi

lunedì, 14 febbraio 2022, 09:17

Ripresa disastrosa del campionato per gli Under 17 e 15 Nazionali della Lucchese che subiscono entrambi una sconfitta per 4-0 in casa contro i pari età della Viterbese.

domenica, 13 febbraio 2022, 19:52

Mister Tesser non ha nulla da rimproverare ai suoi e commenta così la gara contro i rossoneri: "Una partita impegnativa e dura come mi aspettavo, la Lucchese nel primo tempo ci ha aggredito e ci ha messo in difficoltà ma penso che nel secondo tempo abbiamo sempre tenuto il pallino...

domenica, 13 febbraio 2022, 19:18

In attesa del posticipo del lunedì, si sono concluse le ultime gare valide per la settima di ritorno disputate oggi. Ecco i risultati:

domenica, 13 febbraio 2022, 16:36

Si sono concluse le prime due gare di giornata valide per la settima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati: