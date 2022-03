Qui Gubbio, mister Torrente: "Serve un altro sforzo per chiudere in bellezza la settimana"

venerdì, 18 marzo 2022, 15:49

Vigilia della trasferta al Porta Elisa in casa Gubbio, dove, come riferisce www.gubbiofans.it, ha parlato il tecnico Vincenzo Torrente: "La terza partita in sette giorni, forse la più complicata a livello psico-fisico. Giochiamo contro una Lucchese che gioca con intensità, con aggressività e che sa giocare bene in verticale. Da parte nostra ci sarà da fare un altro sforzo per chiudere in bellezza questa settimana. Abbiamo alcune assenze, ormai ci siamo abituati ma ho fiducia in questo gruppo. Il mio lavoro è quello di fare esprimere al massimo i miei calciatori. Con l'emergenza sono venuti fuori dei calciatori che dimostrano che la rosa è valida e il merito va a tutto al mio staff. Adesso mi metteranno in difficoltà nelle scelte. Credo che si è creata una base per il futuro. Al di là che, a fine stagione, ci sarà Torrente o un altro allenatore al posto mio per proseguire questa avventura. Queste vittorie se danno morale? Sono state senz'altro la migliore medicina, compatta di più il gruppo e poi fa crescere l'autostima. Merito anche alla professionalità dei calciatori e grazie soprattutto al lavoro che noi abbiamo fatto in questi mesi. Ma io dico sempre che non bisogna mai accontentarsi ai ragazzi e bisogna migliorarsi sempre".