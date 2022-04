Terzultima di ritorno, concluse le gare del tardo pomeriggio: Modena a un passo dalla B

Altre notizie brevi

sabato, 9 aprile 2022, 16:34

Si sono concluse le prime gare valide per la terzultima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

venerdì, 8 aprile 2022, 13:56

Mister Guido Pagliuca ha rilasciato come di consueto le sue dichiarazioni della vigilia della gara all'ufficio stampa rossonero: “E’ un piacere vedere ogni giorno questo gruppo allenarsi con entusiasmo. Il legame che i ragazzi hanno saputo creare tra di loro, all’interno dello spogliatoio, è unico ed è avvalorato da risultati...

giovedì, 7 aprile 2022, 17:02

Il tecnico della Carrarese Antonio Di Natale ha parlato anche della Lucchese nella sua conferenza stampa, come riporta il sito ufficiale degli apuani: "La sfida di sabato può rappresentare ulteriore crocevia della nostra stagione per di più in uno dei classici derby toscani .

giovedì, 7 aprile 2022, 16:43

Il difensore montenegrino della Carrarese Minel Sabotic ha rilasciato una intervista al sito ufficiale della società apuana nella quale ha parlato anche del match contro i rossoneri: "Una sfida calda e sentita di fronte ad una squadra che ha saputo trovare rendimento e risultati dimostrandosi osso duro da affrontare.