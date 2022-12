Diciottesima di andata, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

giovedì, 8 dicembre 2022, 12:05

Marco Bianchini è il nuovo allenatore del Montevarchi dopo le dimissioni di mister Malotti: lo ha ufficializzato la società valdarnese.

martedì, 6 dicembre 2022, 17:25

Il giudice sportivo ha squalificato sino al 20 dicembre prossimo, comminandogli una multa da 500 euro, al diesse rossonero Daniele Deoma per "avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva nei confronti dell’Arbitro in quanto, a gioco fermo, si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti...

martedì, 6 dicembre 2022, 13:57

Lucchese-Carrarese, in programma sabato prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Filippo Giaccaglia della sezione AIA di Jesi. Giaccaglia sarà coadiuvato da Giovanni Dell'Orco di Policoro e da Vincenzo Pedone di Reggio Calabria. Quarto uomo, Gabriele Cortale di Locri.

martedì, 6 dicembre 2022, 08:43

Il rossonero Andrea Tiritiello è stato inserito nella Top11 settimanale di www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Giganteggia sugli avversari, disarmante la facilità con la quale annulla due temibili bocche da fuoco come Merkaj e Zamparo".