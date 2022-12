Mister Occhiuzzi: "Orgoglioso dei miei ragazzi: potevamo vincere, ma non ci siamo riusciti"

sabato, 17 dicembre 2022, 20:41

Roberto Occhiuzzi, tecnico dell'Olbia, è amareggiato per il pari con i rossoneri il quarto consecutivo: "C'è rabbia per il risultato ma non posso che essere orgoglioso dei miei ragazzi. Se all'inizio della stagione avevo delle colpe perché la squadra non riusciva a esprimersi per come avrei voluto, oggi sta facendo un percorso di prestazioni importante. Volevamo vincere, potevamo vincere, non ci siamo riusciti. Cambio di modulo della ripresa decisivo? Le gare sono sempre a scacchi, ma oggi voglio sottolineare la capacità della squadra di reagire. Sfortuna per le occasioni mancate? Non sta girando per il verso giusto, questo lo possiamo dire, ma non chiamiamo in causa la fortuna. Nelle ultime sette partite meritavamo di raccogliere ben altro, alla fine girerà anche dalla nostra".