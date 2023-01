A Curva Ovest c'è il presidente rossonero Alessandro Vichi

Altre notizie brevi

martedì, 10 gennaio 2023, 15:50

Marco Somma del Pontedera è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo e dunque non sarà disponibile per il match di domenica prossima contro i rossoneri.

martedì, 10 gennaio 2023, 15:30

Pontedera-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Samuele Andreano della sezione AIA di Prato. Andreano sarà coadiuvato da Roberto D'Ascanio di Roma2 e da Michele Piatti di Como. Quarto uomo, Nicolò Dorillo di Torino. Andreano è alla prima direzione di gara con i rossoneri.

martedì, 10 gennaio 2023, 08:11

Il rossonero Manuel Alagna è stato inserito nella Top11 settimanale di www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Prestazione da incorniciare, per il corposo contributo assicurato in entrambe le fasi. Non è un caso che sia proprio lui a sbloccare il risultato".

lunedì, 9 gennaio 2023, 22:21

Nel posticipo del lunedì, l'Ancona ha superato per 3-0 il Pontedera. I granata saranno gli avversari dei rossoneri nella gara in programma domenica prossima.