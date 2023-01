Anticipo, l'Entella espugna Rimini

Altre notizie brevi

sabato, 14 gennaio 2023, 16:17

Il Basket Le Mura Lucca comunica di aver ricevuto notizia di un incidente stradale che nella mattinata di ieri ha coinvolto 3 cestiste della Dinamo Sassari in viaggio da Venezia a Lucca, alle quali vanno i nostri auguri di pronta guarigione.

venerdì, 13 gennaio 2023, 08:16

La terza di ritorno nel girone dei rossoneri andrà in scena tra sabato e domenica prossimi. Ecco il quadro delle gare in programma:

giovedì, 12 gennaio 2023, 22:32

L’attaccante Mauro Semprini, classe ’98, è stato ceduto a titolo definitivo al Taranto, nel girone C di Lega Pro: lo comunica la stessa società rossonera in una nota con la quale augura al giocatore le migliori soddisfazioni professionali per il proseguo della sua carriera.

mercoledì, 11 gennaio 2023, 16:40

Sarà il presidente rossonero Alessandro Vichi l'ospite della puntata di Curva Ovest in onda domani (giovedì) su Noitv a partire dalle ore 21. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.