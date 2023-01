Bianchimano a Supernews: "Play off, nostro obiettivo minimo"

lunedì, 16 gennaio 2023, 12:15

Il centravanti rossonero Andrea Bianchimano ha rilasciato in esclusiva una lunga intervista a SuperNews. Il classe 1996 ha collezionato 14 presenze e 4 gol in questa prima parte di campionato: “Stiamo facendo sicuramente un buon campionato. Purtroppo abbiamo lasciato qualche punticino per strada, ma siamo comunque contenti del cammino fatto finora. La società è soddisfatta e anche i tifosi lo sono. L’obiettivo minimo è certamente quello di raggiungere un posizionamento playoff. Quel che viene dopo si vedrà. Il girone B è complicato, noi cerchiamo di preparare al meglio tutte le partite. Sentiamo di potercela giocare con tutte. Tante squadre mi hanno cercato in estate. L’insistenza della Lucchese è stata decisiva. La piazza è importante, ho pensato subito fosse il club giusto per rilanciarmi. La società non ci fa mancare nulla". Per l'intervista completa: https://news.superscommesse.it/calcio/2023/01/lucchese-andrea-bianchimano-intervista-esclusiva-supernews-serie-c-514609/