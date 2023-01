L'ex tecnico rossonero Lopez è il nuovo tecnico della Viterbese

mercoledì, 18 gennaio 2023, 17:49

L’ex allenatore rossonero Giovanni Lopez è il nuovo tecnico della Viterbese. Un altro ribaltone in casa giallo blu, dopo l’esonero di Emanuele Pesoli e l’arrivo alla direzione sportiva di Franco Zavaglia. Lopez era stato accostato anche alla Torres ma poi la scelta è ricaduta su Sottili. Per il trainer romano si tratta di un ritorno sulla panchina della ViterLopez bese. Lopez proviene dall’esperienza non troppo fortunata dello scorso anno a Pistoia quando rimase sulla panchina arancione solo per pochissime partite. A lui un grande in bocca al lupo.