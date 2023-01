Mister Tabbiani: "I ragazzi hanno mostrato carattere"

domenica, 22 gennaio 2023, 21:14

L’allenatore del Fiorenzuola Luca Tabbiani si è detto molto soddisfatto della prestazione dei propri giocatori: “Ho chiesto ai ragazzi di divertirsi e di mostrare un atteggiamento propositivo in campo. Eravamo reduci da un filotto negativo di quattro sconfitte consecutive, anche dovute agli infortuni che non ci hanno permesso di allenarci al meglio, ma oggi i ragazzi hanno reagito mostrando carattere grazie soprattutto alla forte alchimia che si respira all’interno del gruppo. Obbiettivi futuri? Non facciamo piani, puntiamo a giocare sempre come oggi e poi si vedrà, sicuramente vogliamo sognare”.