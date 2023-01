Rappresentativa di Lega Pro: convocato il rossonero D'Antona

martedì, 24 gennaio 2023, 12:37

Continuano i test di alto livello per le squadre della Rappresentativa di Lega Pro. Dopo le amichevoli con Perugia e Fiorentina, mercoledì 1 febbraio, a Coverciano, sono previste due partite per i ragazzi Under 15 ed Under 16 contro i pari età dell’Italia. I giovani del commissario tecnico Daniele Arrigoni si raduneranno il giorno 31 gennaio svolgendo, nel pomeriggio un primo allenamento. Nella Rappresentativa Under 16 è stato convocato anche l'attaccante della Lucchese Carmelo D'Antona.