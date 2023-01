Torres-Lucchese, cambia l'orario della gara

lunedì, 16 gennaio 2023, 18:38

La gara tra Torres e Lucchese, in programma sabato 4 febbraio, verrà disputata con fischio d'inizio alle ore 14,30 e non 17,30 come previsto inizialmente. La Lega Pro ha ratificato gli accordi presi tra le due società.