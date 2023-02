Coppa Italia, la finale sarà Juventus B-Vicenza

giovedì, 16 febbraio 2023, 07:03

Nessun posto in più in chiave play off nel girone dei rossoneri: l'Entella è stata infatti battuta ai supplementari per 4-1 dal Vicenza, nell'altra semifinale la Juventus B ha vinto ai rigori contro il Foggia: 5-3 il finale di gara.