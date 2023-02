Favarin nuovo allenatore del Tau Calcio

martedì, 14 febbraio 2023, 14:30

Giancarlo Favarin da oggi sarà il nuovo allenatore del Tau Calcio Altopascio. Non c’è ancora l’ufficialità perché deve risolvere il contratto con il Prato, ma la società amaranto ha scelto l’ex allenatore della Lucchese e la svolta è arrivata ieri. Favarin sembrava destinato a Grosseto, ma in serata, i maremmani hanno scelto un altro allenatore. Ed ecco che il Tau Calcio Altopascio ha potuto trovare l’accordo con il trainer di Coltano considerando che per la società era la prima scelta. Per lui una nuova avventura dopo l’esonero avvenuto a novembre a Prato.