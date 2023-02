Posticipo, la Reggiana batte il Gubbio e allunga

Altre notizie brevi

lunedì, 13 febbraio 2023, 08:34

Si chiude con un bilancio di una vittoria e di una sconfitta la trasferta a Gubbio delle due formazioni professionistiche rossonere: gli Under 17 Nazionali hanno battuto per 1-0 i pari età umbri, mentre gli Under 15 Nazionali sono usciti battuti per 2-1.

domenica, 12 febbraio 2023, 18:17

E' morto questo pomeriggio Sauro Simi, uno degli storici tifosi rossoneri, colonna degli indimenticabili Forever Ultras del Bar Duilio in via San Giorgio. Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.

domenica, 12 febbraio 2023, 16:45

Giovanni Pagliari è molto soddisfatto della prova dei suoi ragazzi e commenta così la seconda vittoria della sua carriera a Lucca:"Lucca mi porta bene evidentemente, vinsi anche con la Carrarese 2 a 1 anni fa, oggi abbiamo meritato la vittoria, siamo stati aggressivi e lucidi.

domenica, 12 febbraio 2023, 16:36

Si sono concluse tutte le gare odierne valide per l'ottava giornata di ritorno, in attesa del posticipo di domani tra Reggiana e Gubbio e della gara rinviata a mercoledì tra Siena e Torres. Ecco i risultati: