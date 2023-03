Qui Ancona, mister Colavitto: "Gara importante e difficile, all'andata la Lucchese ci fece soffrire"

sabato, 4 marzo 2023, 18:39

Gianluca Colavitto, tecnico dell'Ancona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con i rossoneri, come si può leggere sul sito ufficiale della società dorica: “E’ Una partita importante e difficile. Veniamo da tre gare dove abbiamo raccolto meno di quanto prodotto. Nel nostro percorso ci può stare, ma non sono preoccupato. In campo la prestazione c’è sempre stata, solo i risultati non ci hanno sorriso. Nello spogliatoio ho spiegato ai ragazzi in modo sereno quello che mi è piaciuto contro l’Entella e cosa no. Contro i liguri siamo stati disordinati, soprattutto nel secondo tempo dove abbiamo lavorato male mettendo poca attenzione. In questo momento deve venirci in aiuto il lavoro iniziato a luglio, quell’aspetto di coscienza collettiva creata in questi mesi. L’idea è quella di riprodurre sempre, contro chiunque, lo stesso gioco. La Lucchese? E’ una bella squadra che all’andata ci fece soffrire. L’Ancona disputò un’ottima ripresa. I toscani giocano su un terreno ostico ed annoverano giocatori importanti per la categoria. Pensiamo di averla preparata bene, poi sarà il campo ad emanare il verdetto. Il 3-4-3? Quando l’ho proposto c’erano le condizioni per cambiare. Adesso non è così”.