Dodicesima di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

martedì, 7 marzo 2023, 19:37

Il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Marco Emilio Nichetti dell'Alessandria, che dunque non potrà scendere in campo nel match contro i rossoneri di sabato prossimo. Stangata invece ai danni di Mario Francesco Prezioso dell'Ancona che aveva colpito il giocatore della Lucchese Panico con palla lontana: è stato fermato...

martedì, 7 marzo 2023, 13:13

Alessandria-Lucchese, in programma sabato prossimo, sarà diretta da Adolfo Baratta della sezione AIA di Rossano. Baratta sarà coadiuvato da Michele Rispoli di Locri e da Stefania Genoveffa Signorelli di Paola. Quarto uomo, Federico Olmi Zippilli di Mantova.

domenica, 5 marzo 2023, 17:05

Il tecnico dell'Ancona Colavitto "In undici contro undici abbiamo creato piccole situazioni che non abbiamo sfruttato, l'Ancona mi è piaciuta dall'inizio alla fine, devo farei complimenti ai ragazzi. In inferiorità ho messo tre attaccanti, poi chiaro alcune cose vanno migliorare, però alla fine ci portiamo un punto che dobbiamo valorizzare...

domenica, 5 marzo 2023, 16:41

Dopo l'anticipo di ieri tra Gubbio e Olbia, si sono concluse tutte le gare odierne valide per l'undicesima di ritorno. Ecco i risultati: