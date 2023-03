Giudice sportivo, Meli del Siena fermato per un turno

Altre notizie brevi

lunedì, 13 marzo 2023, 16:49

cCome riporta www.sienaclubfedelissimi.it, il tecnico dei bianconeri Guido Pagliuca ha parlato stamani della gara contro i rossoneri: “È una partita importante, un derby importante. Pertanto serve recuperare le energie al meglio, lavorare sulla nostra concentrazione e sulla motivazione per presentarsi nel miglior modo possibile.

Lucchese-Siena, in programma domani sera al Porta Elisa, sarà diretta da Gioele Iacobellis della sezione AIA di Pisa. Iacobellis sarà coadiuvato da Alessandro Antonio Boggiani di Monza e da Pier Paolo Carella de L'Aquila. quarto uomo, Juri Gallorini di Arezzo. Iacobellis è alla sua prima direzione di gara con i rossoneri.

Risultati contrastanti per le formazioni giovanili professionistiche della Lucchese alla ripresa dei campionati: bella vittoria dei rossoneri Under 17 Nazionali che battono a domicilio il Siena per 2-0; mentre gli Under 15 Nazionali vengono sconfitti nettamente dai pari età bianconeri per 4-1.

Turno infrasettimanale per il girone dei rossoneri e che si giocherà tutto nella giornata di martedì prossimo. Ecco il quadro delle gare in programma: