Giudice sportivo: una giornata di stop a Nichetti dell'Alessandria

martedì, 7 marzo 2023, 19:37

Il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Marco Emilio Nichetti dell'Alessandria, che dunque non potrà scendere in campo nel match contro i rossoneri di sabato prossimo. Stangata invece ai danni di Mario Francesco Prezioso dell'Ancona che aveva colpito il giocatore della Lucchese Panico con palla lontana: è stato fermato per tre turni.