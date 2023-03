Gubbio-Lucchese, arbitra Ramondino di Palermo

Altre notizie brevi

mercoledì, 15 marzo 2023, 17:57

Il rossonero Giuseppe Panico è stato fermato per un turno dal giudice sportivo a seguito del cartellino giallo rimediato nel derby con il Siena, essendo già in diffida. Nel Siena vanno registrati invece due squalificati espulsi dalla panchina: Lorenzo Manni e Filippo Berti.

martedì, 14 marzo 2023, 23:06

Sono terminate anche le gare serali del turno infrasettimanale per il girone dei rossoneri che corrisponde alla tredicesima di ritorno. Ecco i risultati:

martedì, 14 marzo 2023, 20:04

Si sono concluse le prime gare valide per il turno infrasettimanale per il girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

martedì, 14 marzo 2023, 08:57

Andrea Rizzo Pinna è entrata nella Top11 di giornata di www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Per la serie il calcio non è una scienza esatta. Non gioca di certo la sua miglior partita stagionale però la decide lui".