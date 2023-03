Lucchese, Fabbrini in ballo per una maglia da titolare

giovedì, 16 marzo 2023, 21:11

La squadra rossonera si è allenata questo pomeriggio allo stadio Porta Elisa e i ragazzi stanno tutti bene anche se è ancora prematuro capire quale formazione scenderà in campo a Gubbio. L'unica certezza è che Giuseppe Panico è squalificato e quindi mister Maraia dovrà decidere su chi puntare per sostituirlo. Varie sono le soluzioni, può darsi che giochi Fabbrini dall'inizio oppure una punta strutturata fisicamente. Per domani è prevista una seduta allo stadio a porte chiuse e solo sabato prima del fischio di inizio capiremo la formazione che scenderà in campo