Lucchese-Fermana, arbitra Gauzolino di Torino

Altre notizie brevi

martedì, 21 marzo 2023, 17:51

Manuel Giandonato della Fermana e' stato squalificato per un turno dal giudice sportivo e dunque salterà' la gara del Porta Elisa di domenica prossima; il portiere rossonero Cucchietti, con il cartellino giallo rimediato a Gubbio e' invece entrato in diffida.

lunedì, 20 marzo 2023, 22:25

Il posticipo tra Ancona e Cesena valido per la quattordicesima di andata si è concluso sul punteggio di 1-0 per i romagnoli che dunque restano in scia alla Reggiana.

lunedì, 20 marzo 2023, 12:38

La Lega Basket ha reso note le date del primo turno di play out in cui sarà coinvolto il Basket Le Mura in una sfida in cui dovrà vincere due gare su tre: prima gara il 6 aprile ore 20,03, seconda gara il 10 aprile alle ore18, terza eventuale gara...

lunedì, 20 marzo 2023, 12:33

Una vittoria e una sconfitta nel fine settimana scorso per i giovani professionisti della Lucchese. Vittoria per 1-0 contro il Montevarchi per gli Under 17 Nazionali rossoneri, mentre ennesima e pesante sconfitta incassata dagli Under 15 Nazionali contro i pari età sempre del Montevarchi, che vincono a Lucca per 4-0