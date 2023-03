Quindicesima di ritorno, ecco tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

giovedì, 23 marzo 2023, 16:24

E' il rossonero Domenico Franco l'ospite della puntata di stasera di Curva Ovest, in onda su Noitv alle ore 21,15. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

martedì, 21 marzo 2023, 17:51

Manuel Giandonato della Fermana e' stato squalificato per un turno dal giudice sportivo e dunque salterà' la gara del Porta Elisa di domenica prossima; il portiere rossonero Cucchietti, con il cartellino giallo rimediato a Gubbio e' invece entrato in diffida.

martedì, 21 marzo 2023, 13:50

Lucchese-Fermana, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Simone Gauzolino della sezione AIA di Torino. Gauzolino sarà coadiuvato da Francesco Romano di Isernia e da Giampaolo Jorgyi di Albano Laziale. Quarto uomo, Luigi Pica di Roma 1.

lunedì, 20 marzo 2023, 22:25

Il posticipo tra Ancona e Cesena valido per la quattordicesima di andata si è concluso sul punteggio di 1-0 per i romagnoli che dunque restano in scia alla Reggiana.