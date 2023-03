Rizzo Pinna nella Top11 di giornata di Tuttoc.com

Altre notizie brevi

lunedì, 13 marzo 2023, 19:09

La Lucchese 1905 esprime le più sentite condoglianze al direttore sportivo Daniele Deoma e alla sua famiglia, per la scomparsa del suocero Angelo Morello, deceduto nella giornata odierna. Alle condoglianze si associa tutta la nostra redazione.

lunedì, 13 marzo 2023, 16:49

Come riporta www.sienaclubfedelissimi.it, il tecnico dei bianconeri Guido Pagliuca ha parlato stamani della gara contro i rossoneri: “È una partita importante, un derby importante. Pertanto serve recuperare le energie al meglio, lavorare sulla nostra concentrazione e sulla motivazione per presentarsi nel miglior modo possibile.

lunedì, 13 marzo 2023, 15:00

Il giudice sportivo ha fermato per un turno Marco Meli del Siena che dunque non sarà disponibile per la gara di domani contro la Lucchese al Porta Elisa. Il rossonero Panico, con il cartellino rimediato a Alessandria, è invece andato in diffida.

lunedì, 13 marzo 2023, 07:29

Lucchese-Siena, in programma domani sera al Porta Elisa, sarà diretta da Gioele Iacobellis della sezione AIA di Pisa. Iacobellis sarà coadiuvato da Alessandro Antonio Boggiani di Monza e da Pier Paolo Carella de L'Aquila. quarto uomo, Juri Gallorini di Arezzo. Iacobellis è alla sua prima direzione di gara con i rossoneri.