Tredicesima di ritorno, i primi risultati di giornata: solo un pari per la Reggiana

Altre notizie brevi

martedì, 14 marzo 2023, 23:06

Sono terminate anche le gare serali del turno infrasettimanale per il girone dei rossoneri che corrisponde alla tredicesima di ritorno. Ecco i risultati:

martedì, 14 marzo 2023, 08:57

Andrea Rizzo Pinna è entrata nella Top11 di giornata di www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Per la serie il calcio non è una scienza esatta. Non gioca di certo la sua miglior partita stagionale però la decide lui".

lunedì, 13 marzo 2023, 19:09

La Lucchese 1905 esprime le più sentite condoglianze al direttore sportivo Daniele Deoma e alla sua famiglia, per la scomparsa del suocero Angelo Morello, deceduto nella giornata odierna. Alle condoglianze si associa tutta la nostra redazione.

lunedì, 13 marzo 2023, 16:49

Come riporta www.sienaclubfedelissimi.it, il tecnico dei bianconeri Guido Pagliuca ha parlato stamani della gara contro i rossoneri: “È una partita importante, un derby importante. Pertanto serve recuperare le energie al meglio, lavorare sulla nostra concentrazione e sulla motivazione per presentarsi nel miglior modo possibile.