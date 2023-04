Compensi agli agenti: ecco quanto ha pagato la Lucchese lo scorso anno

giovedì, 13 aprile 2023, 11:58

La Figc ha reso noti i compensi che le società di serie C hanno pagato nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2002: la Lucchese ha corrisposto complessivamente 12.320 euro, una cifra piuttosto modesta, considerando che il Crotone, giusto per fare un esempio, ha pagato oltre un milione di commissioni per le sue trattative. In totale, dalla serie C, sono stati riconosciuti compensi per oltre 5,3 milioni di euro.